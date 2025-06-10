Дочь Гогунского открестилась от отца после скандального интервью

Подросток призналась, что уже давно не поддерживает общение с родителем

Певица Милана Стар в интервью для канала Ксении Собчак призналась, что не горит желанием общаться со своим родным отцом Виталием Гогунским. Таким откровением 15-летний подросток поделилась на фоне скандального интервью артиста, которое вызвало массовое общественное возмущение.

Девочка подтвердила, что некоторое время назад внесла своего отца в черный список в популярном мессенджере. Сейчас между ними нет никакого общения в течение семи лет. По словам Миланы, несмотря на блокировку, родитель вполне может написать ей или матери в других соцсетях, но такого желания у него не появляется. Впрочем, она тоже не горит желанием связываться с Гогунским.

Исполнительница отметила, что нехватки отца она не ощущает, поскольку у нее есть любящая семья, которая дает ей необходимую заботу.

"Я не нуждаюсь в большем", – указала Милана.

Ранее певица рассказывала, что не общается с Гогунским, поскольку после развода он начал требовать перечислять ему часть гонорара, который зарабатывает его дочь. Сама Милана отмечала, что ее отец на это не имеет права, поскольку всей ее карьерой занималась исключительно мама. Также знаменитость делилась, что родитель часто упрекал ее за внешний вид – за это Виталий и был заблокирован в соцсетях. Девочка приняла такое решение, несмотря на неодобрение со стороны матери.

До этого россияне высмеяли интервью Гогунского, в котором он поделился своими размышлениями о женщинах.