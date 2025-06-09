Россияне в шоке после нового откровения Гогунского о женщинах

Россияне в шоке после нового откровения Гогунского о женщинах
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Артиста высмеяли в интернете за сказанное

Актер Виталий Гогунский, который недавно стал фигурантом громкого скандала из-за своих слов о женщинах, нарвался на новую порцию критики. Знаменитость дал интервью Ксении Собчак, в котором высказался по поводу переменчивого настроения дам из-за физиологических особенностей. По его словам, они не имеют права показывать, что им плохо или что-то не нравится.

Артист заявил, что женщина, если у нее действительно плохое настроение, должна не портить его другим людям, проводя время в изоляции. Также он указал, что принципы свободы, равенства и братства – это лозунги Антихриста, поскольку люди не равны друг перед другом. 

Подобные заявления вызвали у многих россиян настоящий шок. Они стали массово возмущаться словами Гогунского в соцсетях и критиковать знаменитость за его позицию.

"Я когда-то думал, что Гогунский офигенно Кузю играет, а он не играл",

"Ох уж это неловкое чувство, когда ты долго пытаешься понять сложного человека, а потом выясняется, что он просто тупой",

""Я не нарцисс!" – сказал мужчина с вышитыми золотыми инициалами своего имени на груди домашнего костюма",

"Давайте все вместе поздравим жену Гогунского с тем, что она бывшая",

"Это интервью станет легендой! Виталик – ученый по первому образованию, эксперт по месячным", 

"Он относил себя к ученому, но мы относили его обратно к Кузе",

– пишут люди в комментариях под интервью.

Источник: соцсети

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