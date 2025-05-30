Познер заявил, что страница в Сети с критикой Кремля ему не принадлежит

Телеведущий все объяснил удивленной публике

Владимир Познер высказался о скандальной ситуации вокруг страницы в социальных сетях, на которой от его имени публиковались критические высказывания о российских властях. Ведущий подчеркнул, что эта страница к нему не имеет отношения и создавалась с целью дезинформации.

В интервью изданию "Абзац" Познер пояснил, что данная страница не принадлежит ему, а публикации там ведутся неизвестными ему лицами. Он подчеркнул, что понятия не имеет, зачем это делается, и добавил, что его невозможно "подставить", так как его стиль поведения известен всем. Журналист отметил, что не собирается разбираться с теми, кто распространяет подобные выдумки.

Напомним, именитый интервьюер перестал вести передачи на российском телевидении после начала конфликта с соседним государством. В 2023 году он принял участие в онлайн-мероприятии американского университета, посвященном годовщине СВО, где сделал несколько резких заявлений.

Во время обсуждения он отметил, что в России якобы могут заключить под стражу за несогласие с действиями властей. Позже журналист добавил, что, несмотря на свой атеизм, желает коллегам из России "отправиться в ад".

Он также признавался, что Россия ему не близка, а себя он чувствует в стране чужаком. Кроме того, телеведущий называл россиян "людьми с крепостным мышлением".

К слову, недавно ведущий сделал громкое политическое заявление.