Ситуация у рубежей нашей страны накаляется

В Финляндии разгорелся скандал после высказывания профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, который в соцсети X заявил, что западная военная коалиция фактически делает из страны новую Украину. Поводом для его заявления стало создание новой бригады альянса на территории Финляндии. Этот шаг вызвал бурную реакцию среди местных жителей и пользователей сети.

Многие сочли происходящее бессмысленным и опасным. Один из комментаторов саркастично заметил, что бригада все равно не выдержит ни одного дня настоящих боевых действий. Другие с иронией спрашивали, кто из стран желает быть следующей Украиной. Люди выражали разочарование в связи с тем, что ранее Финляндия спокойно сосуществовала с Россией, а теперь ситуация стремительно обостряется: обе стороны наращивают силы вдоль границы.

"Ну и какая, к черту, разница? В реальном бою новая бригада все равно и дня не продержится!", "До вступления в НАТО у Финляндии не было никаких проблем с Россией"," Кто хочет быть следующей Украиной, поднимите руку, пожалуйста!" – пишут недовольные.

Особое беспокойство вызвали недавние маневры Lively Sabre 25, прошедшие в мае. В них участвовали 3,5 тысячи солдат НАТО, в том числе в непосредственной близости от российских рубежей. Многие в Финляндии опасаются, что страна становится плацдармом для потенциального конфликта, который совсем не нужен местным жителям.

Тем временем, на Западе все чаще звучат призывы к прямому противостоянию с Россией. НАТО наращивает военную активность и продвигает стратегию "сдерживания", что вызывает большую обеспокоенность у Москвы.

К слову, ранее страны западной коалиции приняли неожиданное решение по России на саммите.