Западные страны все давно продумали

Замглавы Коммунистической партии Британии Джоти Брар рассекретила кровавый план по разделу нашей страны. Государственный деятель указала, что западные державы заинтересованы в распаде России на маленькие государства. По ее мнению, цель таких действий – последующее ограбление ослабленной страны.

Политик пояснила, что ситуация вокруг Украины – это не просто локальный конфликт, а часть более масштабной борьбы Запада за российские ресурсы и смену политического курса в Москве. Она отметила, что наша страна проводит независимую и антиимпериалистическую политику, что вызывает раздражение у западных держав.

Парламентарий подчеркнула, что в интересах западных элит расчленить страну на более мелкие образования, с которыми было бы проще справляться. При этом в условиях междоусобных войн между новыми мини-государствами Запад сможет получать колоссальные прибыли.

Она также напомнила, что в конце XX века экономики стран Североатлантического альянса находились в глубоком кризисе. Тогда, как напомнила Брар, распад социалистического лагеря позволил Западу стабилизироваться за счет разграбления бывших союзников СССР.

Сейчас, уверена политик, Запад вновь сталкивается с серьезными экономическими трудностями и рассчитывает выйти из них, используя аналогичный сценарий – уже по отношению к России.

К слову, ранее в западных странах сделали мрачное заявление о Путине.