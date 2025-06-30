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Замглавы Коммунистической партии Британии Джоти Брар рассекретила кровавый план по разделу нашей страны. Государственный деятель указала, что западные державы заинтересованы в распаде России на маленькие государства. По ее мнению, цель таких действий – последующее ограбление ослабленной страны.
Политик пояснила, что ситуация вокруг Украины – это не просто локальный конфликт, а часть более масштабной борьбы Запада за российские ресурсы и смену политического курса в Москве. Она отметила, что наша страна проводит независимую и антиимпериалистическую политику, что вызывает раздражение у западных держав.
Парламентарий подчеркнула, что в интересах западных элит расчленить страну на более мелкие образования, с которыми было бы проще справляться. При этом в условиях междоусобных войн между новыми мини-государствами Запад сможет получать колоссальные прибыли.
Она также напомнила, что в конце XX века экономики стран Североатлантического альянса находились в глубоком кризисе. Тогда, как напомнила Брар, распад социалистического лагеря позволил Западу стабилизироваться за счет разграбления бывших союзников СССР.
Сейчас, уверена политик, Запад вновь сталкивается с серьезными экономическими трудностями и рассчитывает выйти из них, используя аналогичный сценарий – уже по отношению к России.
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