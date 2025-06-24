Риторика зарубежных партнеров резко изменилась

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил, что западные государства сегодня всеми силами стремятся добиться немедленного прекращения огня на украинских землях.

По его словам, государства западной военной коалиции просят нашу страну остановить боевые действия без предварительных требований, что, по мнению министра, говорит о резком изменении их риторики.

"Сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", – сообщил шеф российской дипломатии.

Ранее, как напомнил Лавров, с Запада звучали ультимативные требования – добиться стратегического поражения России. Сейчас же, отметил он, те же самые государства демонстрируют явно иную позицию, что свидетельствует о неудаче их первоначальных планов. Он подчеркнул, что смена лозунгов – это прямое подтверждение провала всей западной стратегии в отношении конфликта.

Главный дипломат нашей страны также высказался о перспективах отношений с вашингтонской администрацией, заявив, что восстановление диалога между Россией и США могло бы сыграть важную роль в предотвращении новых глобальных кризисов. Однако на данный момент, по его словам, стороны находятся слишком далеко от реального обсуждения вопросов стратегической стабильности.

К слову, ранее на Западе поразились ситуацией вокруг Ирана.