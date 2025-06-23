Конфликт грозит перерасти в глобальную войну

Американский лидер Дональд Трамп снова подвергся критике – на этот раз за свое стремление уладить конфликт с Ираном через "дипломатию". Британский дипломат Иан Прауд на просторах интернет-пространства резко осудил позицию американского лидера, сравнив ее с требованием к жертве насилия извиниться, иначе ей снова придется страдать. По словам британца, просить Иран о переговорах после ударов – абсурд.

"Просить Иран договариваться – это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют", – прокомментировал ситуацию британский аналитик.

Ранее было объявлено, что хозяин Белого дома по-прежнему считает дипломатический путь единственно верным, и это несмотря на американские атаки на ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе. При этом лидер США дал понять, что если иранские власти не согласятся завершить конфликт, последствия будут гораздо жестче.

Уже на следующий день, сегодня, 23 июня, США получили ответ на агрессию: по их военной базе в Катаре был нанесен удар ракетами малой и средней дальности. Запуск произведен с территории Ирана. Среди американского персонала, по официальной информации, никто не пострадал.

К слову, ранее Трамп пришел в бешенство из-за слов Медведева об Иране.