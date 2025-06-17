Трамп на саммите G7 показал готовность сблизиться с Россией - NYT

Раскрыто значение слов Трампа о России на саммите G7
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
В западных странах недовольны поведением президента

На саммите G7 Дональд Трамп снова дал резонансный повод говорить о себе. Как сообщила газета New York Times, его заявления продемонстрировали явное сближение с позицией России и отдаление от стран, поддерживающих Украину. По мнению издания, речь американского президента наглядно показала: Трамп больше тяготеет к Кремлю, чем к союзникам по Западу.

Надо полагать, особую реакцию вызвали слова хозяина Белого дома о том, что исключение нашей страны из "Большой восьмерки" было ошибкой.

Это прозвучало на фоне его преждевременного отъезда с саммита в Канаде. Официально Белый дом объяснил возвращение в Вашингтон напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, однако сам президент позже заявил, что у него есть дела "куда более серьезные", чем урегулирование конфликта между Ираном и Израилем.

На Западе "пророссийские" заявления политика воспринимают настороженно. Эксперты и журналисты усматривают в этом тревожный сигнал: лидер США все чаще действует вопреки линии западной коалиции, и в его словах все чаще просматривается симпатия к Москве.

К слову, ранее стало известно, что над саммитом G7 нависла неожиданная угроза.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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