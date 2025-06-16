Трамп заявил об обиде Путина на Запад из-за исключения из G8

Лидер уверяет, что одно неосторожное решение привело к катастрофическим последствиям

Американский лидер Дональд Трамп, ставший участником встречи "Большой семерки" в Канаде, сделал новое заявление о России и ее президенте Владимире Путине. По словам республиканца, исключение страны из состава G8 несколько лет назад оказалось большой ошибкой, допущенной из-за сговора Барака Обамы и Джастина Трюдо.

Трамп указал, что если бы Москва до сих пор состояла в объединении, то конфликт на Украине вряд ли бы случился. Сейчас отсутствие России за столом переговоров серьезно усложняет жизнь другим игрокам. По его словам, исключение страны из состава G8 сильно обидело Владимира Путина, из-за чего он отказывается беседовать с любым другим западным лидером кроме него.

"Он чувствует себя оскорбленным из-за того, что его выбросили из G8. И я его понимаю – я бы тоже почувствовал себя оскорбленным. Вы бы тоже. Любой бы почувствовал", – заявил глава США.

Республиканец подчеркнул, что решение было принято, поскольку канадскому премьеру Трюдо удалось убедить в нем еще пару человек, в том числе и Барака Обаму. И Путин был "совершенно не в восторге" от этого. Тем не менее, с тех пор прошло много времени, чтобы Россию можно было вернуть обратно в состав G8 и попытаться наладить диалог.

Ранее эксперты заявили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта провалился, поскольку президент недооценил Владимира Путина.