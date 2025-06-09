Spiegel: Трамп недооценил Путина в конфликте на Украине

Подход бизнесмена оказался не близок многим мировым политикам

Во время своего второго президентского срока Дональд Трамп пришел править США с максималистской позиции – он сразу же ввел торговые пошлины, объявил о своих претензиях на Канаду и Гренландию, а также пожелал заключить мир на Украине в самые короткие сроки. Лидер действовал согласно своему главному бизнес-правилу: предъявляй максимальные требования и надейся, что наглость поможет добиться своего. Однако в действительности оказалось, что мировая политика работает по другим законам, пишет Der Spiegel.

В действительности Трамп недооценил своего "давнего друга" Владимира Путина, который руководствуется не экономическими целями на Украине. В противном случае он не стал бы ставить под удар многомиллионые потери от торговли газом с Европой, а также тратить баснословные средства на боевые действия.

"Для Путина речь идет о восстановлении былой славы советской власти и создании мистической славянской национальной общности", – указывают в статье.

Провал плана Трампа по Украине не был удивителен, поскольку бизнесмен был уверен – это всего лишь вопрос выгодной сделки. Однако он просчитался. Ни российский президент, ни Си Цзиньпин не имеют причин полагаться на американского лидера, "чьи слова также надежны, как время прибытия поездов в Германии".

Ранее Дональд Трамп оконфузился во время подъема по трапу самолета.