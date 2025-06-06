СМИ: Маск поругался с Трампом, чтобы заменить президента

Лидер оказался не угоден американской элите

На Западе СМИ оживленно обсуждают недавнюю перепалку между Дональдом Трампом и Илоном Маском в общественном пространстве. Бизнесмен позволил себе откровения, которые по сути могут закопать карьеру действующего президента глубоко. Поэтому сейчас начала набирать популярность новая теория заговора, якобы разоблачающая тайный смысл скандала между мужчинами.

Некоторые подозревают, что ссора между Маском и Трампом была намеренно инсценирована – на таком администрацию Белого дома уже ловили, когда в Вашингтон приезжал Зеленский. Сейчас же они решили снова провернуть этот фокус. Сообщается, что якобы основной целью является свержение главы США и приход к власти Джей Ди Вэнса.

Именно поэтому глава Space X резко усилил свои нападки на политику республиканца, а также заявил о связи Трампа с Эпштейном и якобы его участии в скандальных вечеринках с малолетними.

"Пришло время переворота для Трампа. Илон Маск и Питер Тиль (американский предприниматель) намерены осуществить переворот против Трампа для того, чтобы Джей Ди Вэнс занял его место", – пишут в Сети.

При этом сейчас вице-президент США, напротив, утверждает, что стоит на стороне Трампа и защищает его на фоне скандала. По словам Вэнса, лидер сделал для него больше, чем кто-либо в его жизни.