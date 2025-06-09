Трамп оконфузился на трапе самолета: едва не упал как Байден

Глава США был сильно перепуган произошедшим

Во время поездки в Нью-Джерси Дональд Трамп повторил знаменитый конфуз Джо Байдена – он едва не упал на трапе самолета. Кадры инцидента показали во время трансляции визита лидера в американский штат.

Трамп поскользнулся во время подъема в свой Air Force One. После случившегося он с перепуганным лицом резко побежал наверх и зашел в самолет, перед этим показав журналистам поднятый вверх кулак.

При этом госсекретарь США Марк Рубио, который следовал за Трампом, также поскользнулся на трапе на том же самом месте. Однако пользователи в Сети заподозрили, что он сделал это намеренно, чтобы американский лидер не так сильно опозорился в публичном пространстве.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп активно высмеивал Джо Байдена за то, что он не смог несколько раз спокойно подняться по трапу самолета, намекая на наличие у еще действующего президента дегенеративной болезни мозга.

Инцидент с республиканцем произошел на фоне его грандиозной перепалки с Илоном Маском. Глава Space X предложил устроить Трампу импичмент, а также заявил о его участии в скандале с Эпштейном, что может нанести большой удар по карьере лидера. Эксперты полагают, что основной целью перепалки является попытка привести к власти Джей Ди Вэнса, вице-президента США.