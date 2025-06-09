Трамп оконфузился на трапе самолета: едва не упал как Байден

Трамп оконфузился на трапе самолета: едва не упал как Байден
Кадр видео
Глава США был сильно перепуган произошедшим

Во время поездки в Нью-Джерси Дональд Трамп повторил знаменитый конфуз Джо Байдена – он едва не упал на трапе самолета. Кадры инцидента показали во время трансляции визита лидера в американский штат.

Трамп поскользнулся во время подъема в свой Air Force One. После случившегося он с перепуганным лицом резко побежал наверх и зашел в самолет, перед этим показав журналистам поднятый вверх кулак.

При этом госсекретарь США Марк Рубио, который следовал за Трампом, также поскользнулся на трапе на том же самом месте. Однако пользователи в Сети заподозрили, что он сделал это намеренно, чтобы американский лидер не так сильно опозорился в публичном пространстве.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп активно высмеивал Джо Байдена за то, что он не смог несколько раз спокойно подняться по трапу самолета, намекая на наличие у еще действующего президента дегенеративной болезни мозга.

Инцидент с республиканцем произошел на фоне его грандиозной перепалки с Илоном Маском. Глава Space X предложил устроить Трампу импичмент, а также заявил о его участии в скандале с Эпштейном, что может нанести большой удар по карьере лидера. Эксперты полагают, что основной целью перепалки является попытка привести к власти Джей Ди Вэнса, вице-президента США.

Источник: C-SPAN
По теме

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом

Глава региона поделился последними подробностями

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе

Власти ведут странную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей