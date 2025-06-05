Маск и Трамп накинулись друг на друга на публике

Бизнесмены окончательно разругались

После увольнения Илона Маска из правительства наружу всплыл его конфликт с Дональдом Трампом. Оба предпринимателя перестали скрывать претензии друг к другу, вывалив свои разборки в публичное поле.

Первым топлива в костер подлил основатель Space X. Он начал критиковать экономическую политику Трампа из-за продвижения законопроекта о снижении налогов без серьезного сокращения расходов, что, по мнению Маска, приведет к росту госдолга. Он начал жаловаться, что в итоге Америка обанкротится.

Президент, в свою очередь, рассказал, что противоречия у них появились также из-за выбора кандидатуры на должность главы NASA. Бизнесмен предложил на место демократа, что лидеру не понравилось. В итоге после череды откровений Трамп и вовсе заявил, что невероятно разочарован в Маске – раньше их связывали хорошие отношения, но он не уверен, что это до сих пор так. По его мнению, бизнесмен должен был высказать свои претензии лично.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы взяли бы под контроль Белый дом, а у республиканцев было бы 51-49 в Сенате. Какая неблагодарность", – написал глава Space X в качестве ответа.

Трамп же заявил, что ранее у Маска не было никаких проблем с законопроектом о налогах – он знал о нем все подробности, но теперь почему-то решил возмущаться. На это миллиардер ответил, что в действительности документ был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не успел его прочитать – и уж тем более ему его не показывали.

После этого лидер заявил, что, вероятно, услышит не только претензии, но и прямые оскорбления в свой адрес в ближайшее время.