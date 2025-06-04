Трамп сообщил подробности разговора с Путиным

"Ему придется ответить": Трамп срочно позвонил Путину
Фото: The White House / wikimedia.org
Лидеры обсудили два важных вопроса

Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Их общение продлилось один час и 15 минут, они обсудили Украину и иранский вопрос.

"Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", – написал политик.

Также он указал, что поговорил с главой России об Иране и о том, что время для решения ядерного вопроса подходит к концу. Трамп сообщил Путину, что, согласно официальной позиции США, у государства не должно быть ядерного оружия – оба президента с этим согласились. По его словам, российский лидер допустил, что примет участие в переговорах с Ираном и возможно будет полезен в поиске решения проблемы.

Беседа между Трампом и Путиным состоялась после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также заявления главы России, что он не видит смысла общаться с террористами. 

Источник: соцсети
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