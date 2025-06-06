Зеленский потребовал от Трампа решительных действий против России

Украинский президент сделал выпад в адрес главы США

На фоне разборок Дональда Трампа и Илона Маска украинский лидер Владимир Зеленский решил оказать давление на американского президента. Он в очередной раз заявил, что без каких-либо решительных действий против России достичь мира не выйдет. И, как полагают журналисты, из-за уязвимого положения республиканца в текущей ситуации это может сработать.

Глава Украины во время публичного выступления указал, что только сила сможет заставить Москву прекратить боевые действия.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", – сделал Зеленский выпад в адрес Трампа.

После этого украинский президент не остановился, сделав на следующий день новое дерзкое заявление в сторону главы США. Зеленский указал, что если какое-то государство откажется оказывать давление на Россию, то ее стоит рассматривать как соучастника конфликта. Также он, по видимому обращаясь к Трампу, заявил, что действовать нужно решительно.

Подобные выпады глава Украины позволил себе после того, как накануне Трамп сравнил конфликт между странами с дракой двух детей, а также допустил введение санкций не только против Москвы, но и Киева.

Ранее Зеленский стал посмешищем на российском ТВ из-за одной детали.