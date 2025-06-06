Западное общество с иронией отреагировало на случившееся

Визит главы немецкого правительства Фридриха Мерца в гости к американцам вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Интернет-публика активно иронизировала над тем, как унизительно американская сторона встретила важнейшее лицо ФРГ в аэропорту Вашингтона.

По их мнению, встреча выглядела, как издевка – никаких торжественных мероприятий, присутствовали лишь несколько представителей третьего эшелона. Один из комментаторов отметил, что Мерц с таким приемом больше напоминал "продавца пылесосов", чем главу государства.

Другой пользователь сыронизировал, что такая дипломатия – это лучшее, что могли предложить американцы "дорогому гостю". Еще один со смехом напомнил о предвыборных обещаниях немца о "независимости от США". Другие подхватили эту мысль и подметили, что ранее Мерц обещал освободить Германию от влияния Штатов, и в этот визит это желание, судя по всему, начало сбываться.

Напомним, что это был первый международный визит высокопоставленного немца в Белый дом, в ходе которого он встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

К слову, ранее стало известно, что произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским после удара по аэродромам России. Киевский лидер уже давно ведет себя неадекватно.