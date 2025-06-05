Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известный в Венгрии политолог Золтан Кошкович рассказал, что произошло с главой киевского режима после очередной провокации против России. Эксперт уверен, что Владимир Зеленский очень сильно испугался вероятного ответа нашей страны на удары по аэродромам.
По его словам, украинский лидер оказался в безвыходном положении, и поэтому решился на непродуманную атаку, прекрасно осознавая, что последствия будут тяжелыми.
Он подчеркнул, что теперь киевскому верховоду ясно дали понять: ответная реакция со стороны России неизбежна и никто этому не воспрепятствует, поскольку все крупнейшие державы заинтересованы в сохранении ядерного сдерживания.
"Он скулит и кусает руку, которая его кормит. Зеленский превратился в монстра", – написал венгр.
Накануне, 4 июня, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в телефонном разговоре глава нашей страны Владимир Путин подтвердил ему намерение дать ответ на недавнюю атаку всушников по аэродромам.
Напомним, 1 июня украинская сторона нанесла массированные удары "боевыми птичками" по воздушным объектам сразу в пяти регионах страны. При этом возгорания были зафиксированы лишь под Мурманском и Иркутском, и их удалось оперативно ликвидировать. Владимир Зеленский открыто взял на себя ответственность за нападение на русские земли.
К слову, ранее стало известно, как армия России разнесла логово ВСУ ударом из засады.
Западные страны намерены нарастить там свое присутствие