Киевский лидер ведет себя неадекватно

Известный в Венгрии политолог Золтан Кошкович рассказал, что произошло с главой киевского режима после очередной провокации против России. Эксперт уверен, что Владимир Зеленский очень сильно испугался вероятного ответа нашей страны на удары по аэродромам.

По его словам, украинский лидер оказался в безвыходном положении, и поэтому решился на непродуманную атаку, прекрасно осознавая, что последствия будут тяжелыми.

Он подчеркнул, что теперь киевскому верховоду ясно дали понять: ответная реакция со стороны России неизбежна и никто этому не воспрепятствует, поскольку все крупнейшие державы заинтересованы в сохранении ядерного сдерживания.

"Он скулит и кусает руку, которая его кормит. Зеленский превратился в монстра", – написал венгр.

Накануне, 4 июня, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в телефонном разговоре глава нашей страны Владимир Путин подтвердил ему намерение дать ответ на недавнюю атаку всушников по аэродромам.

Напомним, 1 июня украинская сторона нанесла массированные удары "боевыми птичками" по воздушным объектам сразу в пяти регионах страны. При этом возгорания были зафиксированы лишь под Мурманском и Иркутском, и их удалось оперативно ликвидировать. Владимир Зеленский открыто взял на себя ответственность за нападение на русские земли.

К слову, ранее стало известно, как армия России разнесла логово ВСУ ударом из засады.