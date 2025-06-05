Разведчик армии РФ рассказал об операции под Работино с разгромом колонны ВСУ

Как черт из табакерки: армия РФ разнесла логово ВСУ ударом из засады
Фото: соцсети
Противник понес большие потери

Российская армия сумела организовать неожиданный удар по противнику и уничтожить колонны техники всушников, нанеся врагу значительные потери. Секретная операция была проведена в 2023 году при контрнаступлении врага под Работино (Запорожье).

Об успехах армии РФ рассказал главный разведчик артдивизиона 136-го полка с позывным "Скрипач". По его словам, операция проходила в условиях строжайшей секретности и стала полной неожиданностью для врага. Он уточнил, что командиры быстро перебросили наших бойцов на новую позицию, где они успели окопаться и подготовиться к засаде. Благодаря этому подразделение "выскочило, как черт из табакерки" и нанесло сокрушительный удар по логову противника.

Он отметил, что украинская армия даже не подозревала о присутствии российских военных в этой зоне, поскольку все происходило в сумерках и с высококлассной маскировкой.

Работино летом 2023 года стало одной из важнейших целей украинского контрнаступления. Киевский режим ввел в бой свои стратегические резервы, включая подразделения с подготовкой по западным стандартам. Однако в конце концов армия РФ все равно полностью освободила населенный пункт.

К слову, ранее в Британии объявили Киеву плохие новости после атаки на аэродромы РФ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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