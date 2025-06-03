ВСУ продолжают терроризировать мирное население

Украинские боевики продолжают вероломные атаки на мирное население под Курском. Накануне вечером, 2 июня, боевые дроны всушников напали сразу на несколько объектов в Большесолдатском районе, включая школьное здание, администрацию и дом культуры в поселке Скородном.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что удар пришелся именно на гражданские объекты. Он отметил, что всушники продолжают наносить удары по российским землям, при этом цель террористических атак – мирные жители и инфраструктура, к которой относятся учебные заведения и культурные учреждения.

По предварительным данным, обошлось без жертв, однако здания получили серьезные повреждения.

Руководитель субъекта Российской Федерации призвал жителей области проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать все меры безопасности. Он подчеркнул, что враг продолжает бесчеловечные атаки на мирных людей, и в такие моменты особенно важно быть бдительными.

Медики и спасатели приведены в состояние повышенной готовности, чтобы в случае необходимости оказать всю возможную помощь пострадавшим.

К слову, ранее был раскрыт коварный план Североатлантического альянса против России. Стабильность на мировой арене не интересует Запад.