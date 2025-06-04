Происходящее выглядит крайне странно

Военный эксперт из США Дуглас Макгрегор заявил, что в переговорах между Российской Федерацией и Украиной лишь Москва действительно заинтересована в прекращении конфликта. Поэтому разговоры о мире выглядят, как фарс.

Отставной полковник заявил, что украинское руководство не стремится к миру, несмотря на тяжелую демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что за три года население Украины сократилось более чем наполовину, но власти продолжают гнуть прежнюю линию, управляя, как он выразился, "кладбищем". Он добавил, что и на Западе, и в Киеве предпочитают не говорить правду о происходящем.

"Это фарс. Украинское руководство явно не желает мира. Но они руководят кладбищем", – отрезал аналитик.

Отставной военный также указал, что Украина предпринимает все шаги исключительно для того, чтобы сохранить поддержку США. Он назвал происходящее на международной арене попыткой убедить вашингтонскую администрацию в том, что украинский режим способен продолжать борьбу.

По мнению аналитика, киевское руководство не рассчитывает на вооруженные силы Европы. Он уверен, что ставка делается на возможное подключение американских ВВС и флота.

К слову, ранее был раскрыт подлый план Североатлантического альянса против России.