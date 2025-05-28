NYT: американцы подражают российским солдатам во время реконструкций боев

"Точка отсчета": в США заметили поразительные последствия конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
События оказали неожиданное влияние на общество

Американские реконструкторы начали активно интересоваться российской военной формой, и это стало неожиданным эффектом украинского конфликта. По данным New York Times, участники современных военно-исторических игр все чаще отдают предпочтение экипировке, стилизованной под обмундирование российских солдат.

"Для многих участников российско-украинский конфликт служит точкой отсчета при выборе формы, нашивок и копий винтовок", – пишут журналисты.

Издание сообщает, что в США реконструкции военных сражений уже давно являются популярным увлечением. Однако раньше это касалось в основном событий прошлых веков. Сейчас же внимание все чаще обращено к текущим мировым кризисам, особенно к ситуации на Украине.

Участники подобных игр собираются в лесах и на полигонах, сражаясь друг с другом в течение нескольких дней. Они используют муляжи винтовок, холостые патроны, пластиковые пули и даже очки ночного видения. Атрибутика конфликта на Украине, включая российские нашивки и экипировку, стала для них оригинальным способом погружения в главный конфликт современности.

К слову, ситуация на международной арене резко обострилась. Ранее Маргарита Симоньян рассказала, как Россия может ответить на гипотетические удары немецким вооружением по русским землям.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
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