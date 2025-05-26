Командир "Азова*" назвал обмен пленными с Россией "издевательством"

Масштабный обмен пленными вызвал громкий скандал на Украине
Фото: соцсети
В списках не досчитались бойцов террористической организации

В минувшее воскресенье состоялся последний этап самого масштабного обмена пленными между Россией и Украиной за все время ведения СВО. Стороны передали друг другу по тысяче военных и гражданских лиц. Однако в Киеве процесс спровоцировал громкий скандал.

В частности недоволен обменом остался командир "Азова*" Денис Прокопенко. Он отметил, что списки для возвращения согласовывало командование страны, но почему-то в них не стали включать солдат из его подразделения.

"Ни одного азовца*. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца*. Это выглядит как издевательство", – заявил кобриг.

Прокопенко не верит, что исключительно Москва виновата в отсутствии бойцов подразделения в списках. По его словам, украинские власти совершенно не заинтересованы в том, чтобы его те снова оказались на родине, ведь уже четвертый год одни и те же люди занимаются обменом крайне неэффективно.

Ранее в  МИД России заявили о попытке Украины сорвать переговоры, к которым должны приступить вскоре после окончания масштабного обмена пленными.

* запрещенная в РФ террористическая организация

Источник: RT
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