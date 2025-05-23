Данилко отказался от участия в фестивале в поддержку ВСУ

Знаменитость принял неожиданное решение

Украинский артист Андрей Данилко, прославившийся благодаря своему сценическому образу Верки Сердючки, отказался выступать в заграничном музыкальном фестивале в поддержку украинской армии. Об этом рассказал актер Станислав Садальский. Он отметил, что эту новость получил из Берлина.

Неожиданное решение знаменитости, выступавшего против России, удивило актера. Тем не менее, этому могут быть объяснения. Например, некоторое время назад украинские власти запретили Данилко выезжать за пределы страны, поэтому если мероприятие было организовано за рубежом, он банально не смог бы туда попасть, если бы не договорился с Офисом президента.

При этом еще недавно юморист выступал на концерте, который был организован для сбора денег ВСУ. Известно, что за политические лозунги ему запретили въезд в ОАЭ – в стране запрещена любая общественная деятельность, связанная с политикой.

Хотя официально Минкульт запретил Данилко покидать Украину, недавно его видели в Лондоне, где он выступал перед публикой. Как именно ему удалось попасть в Великобританию – история умалчивает, ведь никаких сведений, что ему позволили поехать за границу не было.

Ранее артист заявил, что не произносил фразу "Раша, гудбай" на "Евровидении".