Данилко заявил, что не произносил фразу "Раша, гудбай" на "Евровидении"

Певец попытался все переиграть

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, вновь заговорил о скандале на "Евровидении" 2007 года, который поставил крест на его гастролях в России. Лицедей неожиданно заявил, что никогда не произносил фразу "Раша, гудбай" со сцены, а вся история – результат некой масштабной информационной атаки.

Исполнитель заявил, что его слова вырывали из контекста и приписывали им политический смысл, которого он не закладывал. Он объяснил, что во время конкурса в Хельсинки никого не хотел провоцировать, его фраза звучало исключительно, как "Лаша тумбай", и в ней не было скрытого послания.

"После "Евровидения" у меня война же началась с Россией. Я ничего не делал", – уверяет звезда.

Он признался, что не ожидал, насколько сильно может повлиять "пропаганда". По словам Данилко, "слухи" о произнесенной им русофобской фразе превратились в устойчивый миф, от которого он не может избавиться до сих пор.

Напомним, после выступления на "Евровидении" 2007 года артисту фактически был закрыт доступ к российской сцене. В медиа утверждали, что он сказал "Раша, гудбай", но сам артист пытается доказать, что это была лишь безобидная игра слов.

К слову, ранее певец стал жертвой радикального решения властей Украины. Хохмач на просторах интернет-пространства пожаловался на случившуюся с ним беду.