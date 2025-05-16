Жена Джигурды вступилась за Авербуха на фоне критики после его заявления о жене

Жена Джигурды влезла в грязный скандал вокруг Авербуха
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети
Ситуацию продолжают обсуждать в прессе

Скандал вокруг фигуриста и продюсера Ильи Авербуха, возникший после его слов о супруге, актрисе Елизавете Арзамасовой, набирает обороты. После интервью, в котором он рассказал, что познакомился с будущей женой, когда ей было 15 лет, и назвал ее не ребенком, а молодой женщиной, у которой "все было", на него обрушилась волна критики.

Авербуху пришлось публично объяснять, что под этой фразой он имел в виду ее профессиональный опыт, а не что-то иное.

На фоне негатива бывшая партнерша оконфузившейся звезды, олимпийская чемпионка и жена Никиты Джигурды Марина Анисина, решила его поддержать. Она заверила, что знает спортсменам с самого детства и уверена в его порядочности. По словам танцовщицы на льду, высказывание фигуриста просто исказили, и весь шум – не более чем попытка раздуть скандал.

Спортсменка резко высказалась в адрес критиков и журналистов, обвинив их в попытке очернить человека, живущего в счастливой семье. Она подчеркнула, что Лиза – талантливая актриса и любящая жена, подарившая Авербуху двоих детей.

Напомним, пара, несмотря на разницу в возрасте в 22 года, поженилась в 2020 году. Их сыну Льву сейчас три года, а младшая дочь Лия скоро отметит двухлетие.

К слову, Собчак ранее также поддержала Авербуха.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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