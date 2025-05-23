ВС РФ нанесли удар по Одессе уникальными дронами

Украинцы отмечают, что российский арсенал пополнился новыми технологиями

Российская армия нанесла удар по Одессе с помощью уникального оружия – дронов, которые напоминают более современные версии "Ланцетов". Об этом сообщил военкор Борис Рожин со ссылкой на заявления украинских военных.

"Противник заявляет, что некие новые дроны ВС РФ похожие на "Ланцеты" на максималках, атаковали цели в Одессе", – написал журналист.

По его словам, сейчас ВС РФ постепенно расширяют ассортимент беспилотников, а отечественный ВПК наращивает темпы производства, хотя и существуют некоторые административные и технологические препятствия.

На то, что Россия значительно обошла Украину в вопросе производства дронов ранее намекал и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он сообщал, что сейчас в плане военных инноваций российская армия серьезно опережает украинскую. И единственный способ противостоять этому – заручиться поддержкой партнеров.

Также украинские источники сообщают, что ВС РФ нанесли удар по портовой структуре Одессы с помощью баллистических ракет. По их заявлению, использовались снаряды типа "Искандер" – две достигли цели. Столб дыма был виден даже с центра города.