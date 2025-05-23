Залужный заявил об отставании Украины от российских инноваций на поле боя

Военный признал, что украинцам сейчас приходится очень непросто

Валерий Залужный заявил, что Украина существенно отстает от России в вопросе военных инноваций, которые применяются на поле боя. Бывший главком ВСУ отметил, что сейчас промышленность не способна непрерывно генерировать и масштабировать разработки даже в тех сферах, где ранее у них было существенное преимущество.

"Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", – заявил он на оборонном форуме.

По его словам, украинские инновации носят достаточно ограниченный характер, которого не хватает, чтобы охватить весь спектр для реализации стратегии выживания страны. Именно поэтому, говорит он, Украина настолько зависит от внешней помощи со стороны партнеров.

Залужный отметил, что сейчас ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, включая наложившиеся на это экономические проблемы. Он полагает, что российская сторона намерена полностью истощить Украину, поэтому лучшим ответом будет "подрыв экономики и социальной сферы" – это, уверен посол, лишит Москву возможности развития в области технологий и приведет к гражданским беспорядкам.

При этом бывший главком указал, что основная цель Киева на данный момент – заставить Кремль прекратить конфликт и заставить подписать договор на выгодных для украинцев условиях.