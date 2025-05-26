Последствия такого шага могут быть катастрофическими

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Лондон, Париж, Вашингтон и Берлин отменили прежние ограничения на дальность действия вооружения, поставляемого украинской армии. Он отметил, что теперь киевский режим имеет право наносить удары по военным объектам вглубь на территории России, что раньше делать не разрешалось.

Высокопоставленный немец подчеркнул, что следующим шагом должно стать обеспечение украинских боевиков соответствующим вооружением.

Ранее, в апреле, он уже говорил в эфире ARD, что не исключает поставок крылатых ракет Taurus при условии согласования этого вопроса с партнерами в Европе. Однако руководитель главного оборонного ведомства Германии Борис Писториус тогда выразил сомнение в целесообразности такого шага, сославшись на наличие множества аргументов против.

В российском МИД предупредили, что нанесение ударов по российским объектам немецкими ракетами будет расценено как прямое участие Германии в вооруженном конфликте. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Москва неоднократно подчеркивала , что передача оружия Киеву втягивает страны НАТО в конфликт и препятствует его урегулированию.

К слову, ранее в США двумя фразами описали происходящее в зоне спецоперации.