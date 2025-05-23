В МИД России заявили о попытке Украины сорвать переговоры

В ведомстве пообещали дать адекватный ответ на действия Киева

Предпринятая украинской стороной массированная атака с помощью дронов на российские территории является попыткой сорвать мирный процесс. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что с 20 мая было зафиксировано кратное увеличение числа налетов – более 780 с использованием БПЛА самолетного типа, уничтожить удалось не все, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии Администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что это также касается договоренностей, достигнутых недавно в Стамбуле, и самого масштабного обмена пленными. Как указано в заявлении, Россия даст "адекватный ответ на массированные террористические атаки", но в качестве целей будет использовать не гражданские, а военные и промышленные объекты.

При этом в МИД указали, что Москва продолжает придерживаться конструктивного поиска путей мирного урегулирования через диалог.

Ранее источники рассказали, где потенциально может пройти второй раунд переговоров между Россией и Украиной.