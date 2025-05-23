В МИД России заявили о попытке Украины сорвать переговоры

Россия заявила о попытке Украины сорвать переговоры
Фото: АГН "Москва"
В ведомстве пообещали дать адекватный ответ на действия Киева

Предпринятая украинской стороной массированная атака с помощью дронов на российские территории является попыткой сорвать мирный процесс. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что с 20 мая было зафиксировано кратное увеличение числа налетов – более 780 с использованием БПЛА самолетного типа, уничтожить удалось не все, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии Администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что это также касается договоренностей, достигнутых недавно в Стамбуле, и самого масштабного обмена пленными. Как указано в заявлении, Россия даст "адекватный ответ на массированные террористические атаки", но в качестве целей будет использовать не гражданские, а военные и промышленные объекты.

При этом в МИД указали, что Москва продолжает придерживаться конструктивного поиска путей мирного урегулирования через диалог.

Ранее источники рассказали, где потенциально может пройти второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

Источник: Telegram
По теме

"Два пути": Трампу дали интригующий совет после беседы с Путиным

Ситуация на международной арене может сильно измениться

Украинские олигархи устроили истерику из-за одного шага ВС России

В рядах толстосумов царит паника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей