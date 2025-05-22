Американский лидер продемонстрировал принципиальность

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп выступил против предложения о прекращении огня в Незалежной из-за одного слова. Формат, продвигаемый рядом европейских лидеров, показался политику неприемлемым. Как пишут в прессе, ключевым поводом для разногласий стало использование формулировки "безусловное прекращение огня".

Сообщается, что во время обсуждения ситуации с руководителями стран ЕС, некоторые из них начали настаивать на том, что итогом предстоящего переговорного процесса в Ватикане должно стать именно "безусловное" завершение боевых действий. Однако хозяин Овального кабинета, как утверждают источники, не согласился с такой формулировкой, пояснив, что сам никогда ее не использует и считает ее неприемлемой.

После высказывания американского лидера европейские участники дискуссии, по данным журналистов, согласились отказаться от употребления этого термина.

Напомним, ранее стало известно, что новый раунд переговоров между российскими и украинскими делегатами, возможно, состоится в Ватикане в середине июня.

К слову, ранее американский генерал рассказал, почему на самом деле Киев не хочет идти на мир. Руководство страны оказалось в очень сложной ситуации.