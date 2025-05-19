Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры об окончании конфликта

Раскрыты новые подробности беседы Трампа и Путина
Фото: The White House from Washington / wikimedia.org
Переговоры лидеров длились более двух часов

Американский президент Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что Россия и Украина немедленно приступят к двусторонним переговорам по прекращению огня и окончательном завершении конфликта. Такое заявление он сделал в соцсетях.

Политик указал, что, по его мнению, беседа с российским лидером прошла очень хорошо. Россия готова развернуть масштабную торговлю с США после завершения противостояния на Украине, что американская сторона поддерживает. Трамп полагает, что это будет выгодно всем сторонам, поскольку российский потенциал в этом вопросе "безграничен". Киев же может стать крупным торговым бенефициаром, что поможет в процессе восстановления страны.

Глава США заявил, что обе страны начнут переговорный процесс в самые ближайшие сроки. 

"Условия будут согласованы между двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными", – написал бизнесмен.

Он также отметил, что уже обсудил состоявшиеся переговоры с Путиным вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джордже Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее стало известно, что во время беседы Трамп сделал Путину привлекательное предложение.

Источник: соцсети

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