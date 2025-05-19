Вэнс: Трамп предложит Путину восстановление отношений с миром

Трамп сделал Путину привлекательное предложение во время переговоров
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
В США раскрыли новые подробности переговоров

Во время телефонной беседы Дональд Трамп предложит Владимиру Путину существенные бонусы от заключения мирной сделки по Украине. В частности они будут касаться определенных экономических выгод, а также восстановления отношений с другим миром, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. 

Американский лидер надеется, что во время переговоров он сможет договориться о прекращении огня на Украине. Но вместе с этим, если добиться результата не получится, Вашингтон не будет топтаться на месте – Белый дом будет готов выйти из переговорного процесса.

"Предложение Соединенных Штатов всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между РФ и остальным миром, но вы их не получите, если продолжите конфликт", – заявил политик.

По словам Вэнса, сейчас между Россией и США существует серьезное недоверие – это то, что Дональд Трамп считает откровенной глупостью. Президент полагает, что страны должны сделать шаг вперед, чтобы переступить через "ошибки, сделанные в прошлом". 

Вице-президент подчеркнул, что телефонные переговоры между лидерами проходят потому, что, по мнению Вашингтона, процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик, и, вероятно, глава России не понимает, как завершить конфронтацию на Украине. 

Источник: Life
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