Украинская телеведущая Ольга Бутко назвала Путина президентом Украины

Ведущей пришлось оправдываться

Во время эфира на популярном в Незалежной канале "Интер" произошел забавный, но весьма неловкий инцидент. Ведущая Ольга Бутко неожиданно назвала российского лидера Владимирa Путина президентом Украины. Ошибка случилась на фоне обсуждения ожидаемой беседы по телефону Дональда Трампа с главами двух стран.

Прямо в эфире брюнетка анонсировала звонок хозяина Белого дома, заявив, что тот свяжется с "президентом Украины Владимиром Путиным". Спустя несколько секунд ведущая осознала оговорку и поспешила уточнить, что речь, конечно же, шла о Зеленском. Ошибка мгновенно вызвала удивление у зрителей и бурное обсуждение в соцсетях.

Инцидент не остался незамеченным – украинские и российские Telegram-каналы уже активно обсуждают произошедший конфуз.

Напомним, что сегодня, 19 мая, ожидается телефонный разговор американского лидера с главой нашей страны, после чего хозяин Белого дома планирует обсудить украинский вопрос уже с киевским верховодом и лидерами государств-участников Североатлантического альянса.