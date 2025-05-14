Путин и Си нанесли Японии удар по больному месту - Baijiahao

Путин и Си объединили усилия ради удара по одной стране
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Кадр: YouTube
Терпение Москвы и Пекина не безгранично

Запланированный визит президента России Владимира Путина в Китай, приуроченный к памятной дате победы над японским милитаризмом, стал настоящим ударом по Японии. Это событие вызвало жесткую реакцию в японском правительстве.

Как сообщает китайское издание Baijiahao, Москва и Пекин напомнили Токио о его военном прошлом и сделали это предельно недвусмысленно.

В публикации подчеркивается, что для Японии это стало ударом по самой чувствительной исторической теме. Авторы считают, что Россия и Китай ясно дают понять, что их терпение в отношении японской позиции по спорным вопросам не безгранично.

Особенное раздражение в Токио вызвало заявление президента Путина, который ранее выразил готовность лично приехать в КНР к Си Цзиньпину на торжества по случаю годовщины победы над Японией. По мнению обозревателей, это не случайное совпадение, а осознанный шаг, связанный с постоянными претензиями японской стороны по поводу Курильских островов.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси резко осудил такую повестку, критикуя внешнеполитические шаги Москвы. Подобное напоминание о событиях Второй мировой войны крайне неприятно для Токио.

К слову, ранее был раскрыт замысел западной коалиции против России.

Источник: Baijiahao ✓ Надежный источник
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