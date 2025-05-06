Дипломат высмеяла потуги британцев

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения британских СМИ о том, что лондонская администрация якобы тайно готовится к возможному военному противостоянию с Российской Федерацией.

На просторах интернет-пространства она высмеяла подобные публикации, представив в анекдотической форме, как могла бы выглядеть "военная мобилизация" британского истеблишмента.

Дипломат с юмором предположила, что в случае конфликта в бой в первых рядах отправятся члены королевского семейства – принцы Гарри и Уильям вместе с августейшим Карлом III, а следом за ними неровными рядами – банкиры, дизайнеры и ученые.

В саркастическом описании экс-премьер страны Лиз Трасс будет прикрывать тыл, усевшись в танке, Борис Джонсон десантируется с флажками в руках, а Тереза Мэй "добьет противника" плясками и байками про "Новичок". К посту дипломат прикрепила фото, иллюстрирующее этот анекдот: одного экс-премьера в бронированной военной технике, второго в полете с флажками в руках и третью, танцующую на партийной сцене.

К слову, ранее в США сделали горькое признание из-за ситуации вокруг Украины. На международной арене все чаще звучат голоса разума.