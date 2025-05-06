Захарова шуткой описала план Британии в случае войны с Россией

Захарова анекдотом описала войну Британии с Россией
Мария Захарова. Кадр: YouTube
Дипломат высмеяла потуги британцев

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения британских СМИ о том, что лондонская администрация якобы тайно готовится к возможному военному противостоянию с Российской Федерацией.

На просторах интернет-пространства она высмеяла подобные публикации, представив в анекдотической форме, как могла бы выглядеть "военная мобилизация" британского истеблишмента.

Дипломат с юмором предположила, что в случае конфликта в бой в первых рядах отправятся члены королевского семейства – принцы Гарри и Уильям вместе с августейшим Карлом III, а следом за ними неровными рядами – банкиры, дизайнеры и ученые.

В саркастическом описании экс-премьер страны Лиз Трасс будет прикрывать тыл, усевшись в танке, Борис Джонсон десантируется с флажками в руках, а Тереза Мэй "добьет противника" плясками и байками про "Новичок". К посту дипломат прикрепила фото, иллюстрирующее этот анекдот: одного экс-премьера в бронированной военной технике, второго в полете с флажками в руках и третью, танцующую на партийной сцене.

К слову, ранее в США сделали горькое признание из-за ситуации вокруг Украины. На международной арене все чаще звучат голоса разума.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России

Прибалты переживают, что российские войска готовятся к новому нападению

Орбан рассказал о тайном заговоре Зеленского с Брюсселем

Политик уверяет, что украинский президент уже решил вопрос о членстве страны в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей