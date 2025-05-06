Бойцам пришлось мириться с крайней неприятной ситуацией

Во время торжественного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы над нацистской Германией, украинские военнослужащие оказались в крайне неловкой и неприятной ситуации.

Сначала по маршруту шествия прошел кавалерийский эскадрон. Лошади, как водится, оставили после себя след в виде куч навоза. А следом, не сменив порядок колонн и не убрав последствия, по той же дорожке направили пешее подразделение ВСУ. Украинские военные с флагом прошли по оставленному навозу под прицелами камер.

На кадрах, которые разошлись по соцсетям, видно, как бойцы маршируют нестройно и с явным дискомфортом. Эту ситуацию уже прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что такая сцена хорошо отражает отношение британской стороны к украинскому присутствию на церемонии.

Этот эпизод стал символичным – вместо почетного участия украинским военнослужащим досталась весьма унизительная роль на торжественном шествии.

К слову, ранее в Раде объявили о бунте ВСУ, Киев потерял контроль над армией.