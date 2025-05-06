Военные ВСУ на параде в Лондоне промаршировали по конскому навозу

Кучи конского навоза: украинских военных публично унизили в Лондоне - видео
Кадр: @sashakots
Бойцам пришлось мириться с крайней неприятной ситуацией

Во время торжественного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы над нацистской Германией, украинские военнослужащие оказались в крайне неловкой и неприятной ситуации.

Сначала по маршруту шествия прошел кавалерийский эскадрон. Лошади, как водится, оставили после себя след в виде куч навоза. А следом, не сменив порядок колонн и не убрав последствия, по той же дорожке направили пешее подразделение ВСУ. Украинские военные с флагом прошли по оставленному навозу под прицелами камер.

На кадрах, которые разошлись по соцсетям, видно, как бойцы маршируют нестройно и с явным дискомфортом. Эту ситуацию уже прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что такая сцена хорошо отражает отношение британской стороны к украинскому присутствию на церемонии.

Этот эпизод стал символичным – вместо почетного участия украинским военнослужащим досталась весьма унизительная роль на торжественном шествии.

К слову, ранее в Раде объявили о бунте ВСУ, Киев потерял контроль над армией.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России

Прибалты переживают, что российские войска готовятся к новому нападению

Киев сделал резкое заявление о Красной площади

На Украине продолжают накалять обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей