Кнайсль назвала три этапа возможного мирного процесса по Украине

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине
Фото: unsplash.com
Решение проблемы может занять долгое время

Урегулирование конфликта на Украине, вероятнее всего, должно осуществляться по трем этапам, первым из которых станет техническое перемирие, считает бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль. По ее словам, после этого шага можно будет приступить к реализации следующих.

Вторым этапом, говорит дипломат, может стать согласование официального договора о прекращении огня.

"И только после этого, при наличии мониторинга и механизмов контроля, можно будет говорить о начале мирного процесса", – приводит ее слова ТАСС.

При этом Кнайсль уверена, что итоги мирного процесса будут касаться не только отношений между Россией, Украиной и США, а станут более масштабными соглашениями, затрагивающими общую структуру безопасности. Вероятно, особенно это затронет Европу.

Политик подчеркнула, что вопрос украинского конфликта более сложный, его корни уходят глубоко, поэтому простое прекращение огня окажется неэффективным методом решения проблемы.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выступил против мира на Украине на условиях России.

Источник: ТАСС
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