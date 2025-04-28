Сеул предъявил решительный протест соседней стране

Южная Корея выразила публичное возмущение после новостей о том, что КНДР официально признала участие собственных солдат в операции по освобождению Курской области от ВСУ. В Минобороны страны заявили, что обе страны сотрудничали на незаконных условиях.

В Сеуле указали, что "решительно осуждают" действия Пхеньяна.

"Участие северокорейских войск в войне на Украине является явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН, представляя собой незаконное действие", – отметил представитель Минобороны Чон Ха Гю.

При этом обе стороны неоднократно подчеркивали, что сотрудничают на основе взаимных договоренностей и устава ООН.

Ранее в ЦТАК сообщали, что силы КНДР проявили героизм в Курской области, благодаря чему удалось сорвать "авантюры" Запада и Киева. Корейские власти пообещали и дальше оказывать военную поддержку России в случае необходимости.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил северокорейские подразделения, которые оказали помощь ВС РФ в рамках курской операции. Как отмечал Дмитрий Песков, российская сторона готова в будущем предоставить военную поддержку Северной Корее при необходимости.