Bloomberg: в Пентагоне заявили о потерях среди солдат КНДР в России

Американцы уверяют, что погибло "несколько сотен" бойцов

Официальные американские лица утверждают, что отправленные воевать на стороне России северокорейские солдаты понесли потери в украинском конфликте. По их заявлению, в Курской области было ликвидировано "несколько сотен" бойцов КНДР во время столкновения с ВСУ. Официального подтверждения информации нет.

В США уверяют, что украинцы смогли спешно атаковать командные пункты и узлы управления, где находились солдаты из Северной Кореи, в результате чего "потери понесли практически все чины северокорейских войск".

"Чиновники не привели конкретных цифр по пропавшим без вести, погибшим и раненым, а также не сообщили, смогут ли некоторые из раненых вернуться в строй", – указано в статье.

Ранее аналогичные сведения распростанило агентство Associated Press, ссылаясь на разведданные Украины и США. В Киеве утверждают, что порядка 30 военных из КНДР погибли или получили ранения во время столкновения с ВСУ.

Пхеньян и Москва не давали официальных комментариев по поводу потерь среди северокорейских солдат. В Кремле указали, что не могут предоставить сведения о гибели военных, поскольку этот вопрос находится в ведении Минобороны России.

Ранее стало известно, что Украина и Южная Корея решили создать план реагирования на угрозы в ответ на усиление сотрудничества между Россией и КНДР.