Украина и Южная Корея решили создать план реагирования на угрозы

Украина и Южная Корея сговорились против России
Фото: unsplash.com
Страны усилили взаимодействие на фоне новых проблем

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу усиления военного сотрудничества между Россией и КНДР. Стороны договорились, что придумают эффективные контрмеры для борьбы с новыми угрозами безопасности.

Умеров указал, что Владимир Зеленский поручил ему найти пути наладить более тесное сотрудничество с Южной Кореей, чтобы отреагировать на союз между Москвой и Пхеньяном. 

"В ответ на беспрецедентный кризис Украина расширяет сотрудничество в области безопасности с крупными странами мира, включая членов Организации Североатлантического договора и Европейского Союза. Мы надеемся укрепить сотрудничество и с Кореей", – заявил он.

Украинский министр дал подробные разъяснения Юну по поводу ситуации, сложившейся из-за отправки северокорейских войск в зону СВО. Также он провел встречу директором Управления национальной безопасности Шин Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном для обсуждения конкретных вопросов о сотрудничестве.

Как отметили в канцелярии южнокорейского президента, Киев и Сеул договорились продолжать обмениваться информацией о взаимодейсвии России и Северной Кореи в военной сфере.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея тайно сговорились против России.

Источник: Yonhap
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