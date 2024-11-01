Лидер сразу начал действовать решительно

Северокорейский лидер Ким Чен Ын с самого начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима отдал приказ оказать всестороннюю поддержку армии РФ. Такой информацией поделилась руководительница главного внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

По словам министра, руководство КНДР получило указание оказывать "неизменную и мощную поддержку" России и ее народу в этом конфликте без оглядки на внешние факторы и давление со стороны других стран.

"Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы неизменно и мощно оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", – подчеркнула глава северокорейского МИД.

Эти заявления прозвучали на фоне укрепления российско-северокорейских отношений. Ранее страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает оказание немедленной помощи в случае нападения на одну из сторон. Этот договор предполагает, что Россия и КНДР обязуются предоставлять не только военную, но и любую иную поддержку друг другу, если возникнет необходимость.

Позиция КНДР по отношению к российской операции на Украине подчеркивает последовательность северокорейской внешней политики и готовность поддерживать Россию в условиях санкционного и дипломатического давления со стороны западных стран. Северная Корея намерена активно развивать сотрудничество с Россией в различных областях.

К слову, ранее Владимир Путин ответил на вопрос о северокорейских военных в России.