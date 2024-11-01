МИД КНДР заявил о приказе Ким Чен Ына поддерживать Армию РФ

Глава Северной Кореи отдал приказ по поводу России: "Священная война"
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Лидер сразу начал действовать решительно

Северокорейский лидер Ким Чен Ын с самого начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима отдал приказ оказать всестороннюю поддержку армии РФ. Такой информацией поделилась руководительница главного внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

По словам министра, руководство КНДР получило указание оказывать "неизменную и мощную поддержку" России и ее народу в этом конфликте без оглядки на внешние факторы и давление со стороны других стран.

"Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы неизменно и мощно оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", – подчеркнула глава северокорейского МИД.

Эти заявления прозвучали на фоне укрепления российско-северокорейских отношений. Ранее страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает оказание немедленной помощи в случае нападения на одну из сторон. Этот договор предполагает, что Россия и КНДР обязуются предоставлять не только военную, но и любую иную поддержку друг другу, если возникнет необходимость.

Позиция КНДР по отношению к российской операции на Украине подчеркивает последовательность северокорейской внешней политики и готовность поддерживать Россию в условиях санкционного и дипломатического давления со стороны западных стран. Северная Корея намерена активно развивать сотрудничество с Россией в различных областях.

К слову, ранее Владимир Путин ответил на вопрос о северокорейских военных в России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Китай нанес неожиданный удар по Украине

К проблеме подключили президента США

"Все кончено": происходящее в зоне СВО вызвало удивление в США

Военный усомнился в способности Украины удержать свои территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей