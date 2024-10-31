Reuters: три высокопоставленных генерала КНДР отправились в Россию

Стало известно, кому Ким Чен Ын поручил руководить операцией

Вместе с военными поздразделениями в Россию отправились три высокопоставленных генерала Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на данные разведки. Также в страну прибыло порядка 500 военных офицеров.

Сообщается, что северокорейские войска планируется сформировать как минимум из пяти формирований численностью 2–3 тысячи солдат в каждом и интегрировать в российские подразделения, чтобы скрыть их присутствие.

Первым высокопоставленным военным, отправленным в Россию, стал генерал-полковник Ким Ен Бок, командующий войсками спецназначения. Аналитики отмечают, что его роль в северокорейской армии значительно шире – на это указывают его участия в семи мероприятиях с Ким Чен Ыном. Вероятнее всего, в РФ он приехал как представитель лидера Северной Кореи, который будет принимать ключевые решения.

Второй – генерал-полковник Ли Чан Хо, заместитель начальника Генерального штаба и начальник Главного разведывательного управления. Он также часто сопровождал Ким Чен Ына на официальных мероприятиях. Военный находится под санкциями Южной Кореи из-за обвинений в организации крупных кибератак с целью кражи технологий и иностранной валюты.

Третим является генерал-майор Син Кум Чхоль, начальник Главного оперативного управления. Ожидается, что он возьмет на себя основное командование после того, как остальные два отправятся обратно в Северную Корею.