Bloomberg: в Южной Корее провели экстренное совещание из-за России

В стране опасаются нависшей угрозы

Южнокорейская разведка подтвердила заявления украинцев о переброске северокорейских солдат на Дальний Восток. Вместе с этим президент страны Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить "серьезную угрозу" для Сеула и всего мира, пишет Bloomberg.

"На встрече обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке войны", – заявили в офисе президента.

При этом в Южной Корее не стали рассказывать, сколько военных из Северной Кореи могли быть отправлены в Россию. Данные об этом разнятся как в украинских, так и южнокорейских источниках.

Люди из разведки Южной Кореи утверждают, что Пхеньян перебросил порядка 12 тысяч военнослужащих, которые уже направились в сторону Украины. В Киеве указывают, что их число составляет более 10 тысяч.

Сведения об отправке северокорейских солдат не подтвердили в США и Европе. В России подобные заявления назвали "уткой" и "чушью".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что КНДР уже фактически является участницей конфликта между странами, выступающей на стороне России. По его словам, Украина вынуждена воевать сразу с тремя государствами – остальными двумя являются Северная Корея и Иран.