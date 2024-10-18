Bloomberg: в Южной Корее провели экстренное совещание из-за России

Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за России
Юн Сок Ель. Фото: Republic of Korea from Seoul / wikimedia.org
В стране опасаются нависшей угрозы

Южнокорейская разведка подтвердила заявления украинцев о переброске северокорейских солдат на Дальний Восток. Вместе с этим президент страны Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить "серьезную угрозу" для Сеула и всего мира, пишет Bloomberg.

"На встрече обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию и их поддержке войны", – заявили в офисе президента.

При этом в Южной Корее не стали рассказывать, сколько военных из Северной Кореи могли быть отправлены в Россию. Данные об этом разнятся как в украинских, так и южнокорейских источниках. 

Люди из разведки Южной Кореи утверждают, что Пхеньян перебросил порядка 12 тысяч военнослужащих, которые уже направились в сторону Украины. В Киеве указывают, что их число составляет более 10 тысяч.

Сведения об отправке северокорейских солдат не подтвердили в США и Европе. В России подобные заявления назвали "уткой" и "чушью".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что КНДР уже фактически является участницей конфликта между странами, выступающей на стороне России. По его словам, Украина вынуждена воевать сразу с тремя государствами – остальными двумя являются Северная Корея и Иран.

Источник: Bloomberg
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