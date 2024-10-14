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Возможность прямого военного конфликта между нашей страной и Североатлантическим альянсом активно обсуждают представители разных государств. Так, Будапешт указал на одно роковое событие, которое неминуемо приведет к войне двух мировых полюсов силы, и выступил резко против такого сценария.
Венгрия заняла жесткую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, опасаясь возможных последствий для глобальной безопасности. Руководитель главного внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в интервью подчеркнул, что будапештская администрация не поддерживает идею присоединения Незалежной к военному блоку, поскольку это может привести к прямой конфронтации натовских государств с Российской Федерацией.
Венгерские власти считают, что такой шаг будет крайне непродуманным и способен спровоцировать серьезный международный кризис, вплоть до начала нового глобального конфликта.
"Это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну", – обратил особое внимание шеф венгерской дипломатии.
Венгрия придерживается мнения, что необходимо приложить все усилия для предотвращения любых форм прямого столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией. Страна выступает за дипломатическое разрешение конфликта и предотвращение дальнейшей эскалации напряженности в Европе. Прямое вовлечение НАТО в военные действия против нашей страны рассматривается как катастрофический сценарий, который приведет к глобальным последствиям.
Несмотря на поддержку Украины со стороны ряда западных стран, Будапешт настаивает на необходимости осторожного подхода и избегания шагов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
К слову, ранее появились новые подробности расследования теракта на Крымском мосту.
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