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В Польше, которая является одним из проводников антироссийских настроений на международной арене, выступили с неожиданным признанием. Так, авторитетное местное издание Do Rzeczy подчеркнуло, что после завершения конфликта на территории украинского государства варшавской администрации придется искать пути сосуществования с Москвой.
Автор резонансного материала, Лех Мажевский, отмечает, что окончание горячей фазы боевых действий должно привести к изменениям в международной политике. По его мнению, западная коалиция, в первую очередь США, будет вынуждена искать новый modus vivendi (способ сосуществования) в отношениях с Россией, а также ослабить санкционное давление на Москву.
"Западу, и прежде всего США, придется искать в отношениях с Россией некий modus vivendi", – подчеркнул аналитик.
Польский политолог отмечает, что в такой ситуации Варшава должна действовать в собственных интересах, а не следовать внешнеполитическим курсам других стран. Он добавил, что польским властям необходимо учитывать реальные геополитические условия, чтобы выстраивать свою стратегию в отношении России. Противостояние, считает автор, не может быть вечным, и Варшаве потребуется прагматичный подход, чтобы минимизировать возможные риски.
Очевидно, что экономика Польши, как и других стран Европы, испытывает негативное влияние от санкций, наложенных на Россию. Ослабление ограничений может стать важным шагом для стабилизации экономической ситуации в регионе.
К слову, ранее был раскрыт сценарий мощного удара России по Западу во главе с США.
Стали известны предварительные результаты