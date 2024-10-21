Американцам даже пришлось вывести свои войска

Иностранные частные военные компании принимают участие в украинском конфликте – это давно не является секретом. При этом количественные потери солдат держат в тайне. Полковник Анатолий Матвийчук утверждает, что сейчас российским войскам удается успешно справляться с американскими противниками из Forward Observation Group.

"ЧВК понесла серьезные потери, а ее члены привыкли зарабатывать деньги, а не расплачиваться жизнями", – говорит эксперт.

По его словам, группировка уже несколько раз выводила свой контингент из Курской области на фоне массовой гибели бойцов. В первый раз это произошло примерно через пару недель после вторжения в регион, но тогда командование ВСУ смогло убедить их вернуться.

Матвийчук говорит, что первый уход американцев стал серьезным сигналом для украинских солдат – они сразу забили тревогу. Второй раз может стать последним. В итоге это приведет к поражению ВСУ в российском регионе, подытожил полковник.

Ранее в офисе Зеленского назвали несколько российских регионов, куда потенциально могут ворваться украинцы.