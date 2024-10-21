Полковник Матвийчук рассказал о потерях США на Украине

Раскрыты секретные данные о потерях США в конфликте на Украине
Фото: unsplash.com
Американцам даже пришлось вывести свои войска

Иностранные частные военные компании принимают участие в украинском конфликте – это давно не является секретом. При этом количественные потери солдат держат в тайне. Полковник Анатолий Матвийчук утверждает, что сейчас российским войскам удается успешно справляться с американскими противниками из Forward Observation Group.

"ЧВК понесла серьезные потери, а ее члены привыкли зарабатывать деньги, а не расплачиваться жизнями", – говорит эксперт.

По его словам, группировка уже несколько раз выводила свой контингент из Курской области на фоне массовой гибели бойцов. В первый раз это произошло примерно через пару недель после вторжения в регион, но тогда командование ВСУ смогло убедить их вернуться.

Матвийчук говорит, что первый уход американцев стал серьезным сигналом для украинских солдат – они сразу забили тревогу. Второй раз может стать последним. В итоге это приведет к поражению ВСУ в российском регионе, подытожил полковник.

Ранее в офисе Зеленского назвали несколько российских регионов, куда потенциально могут ворваться украинцы.

Источник: Лента.ру
По теме

"Ядерный шантаж": в Германии придумали способ приструнить Киев

Агрессия украинских властей становится все сильнее

Экс-главком ВСУ грандиозно опозорился на новом посту

Он не смог правильно прочитать текст по бумажке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей