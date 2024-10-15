В Киеве хотят пойти дальше, несмотря на ситуацию в Курской области

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что боевые действия нужно перенести на российские территории и как можно скорее. Именно для этого Киеву требуется получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России, но Запад пока сильно этому сопротивляется, заявил он.

Подоляк считает, что подобный шаг имеет крайне важное значение для всей обороноспособности ВСУ. Удары ракетами вглубь России позволят разрушить военное производство в стране, уничтожить склады с вооружением и боевой техникой, а также нарушить логистику и снабжение армии ресурсами.

При этом советник Зеленского указал, что украинские войска после этого совершат нападение и на другие российские регионы, а не только на приграничные области.

"Будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России – в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую", – заявил Подоляк.

Он утверждает, что Украина придерживается собственного "плана победы" над Россиией, который подразумевает принуждение страны к мирному договору на условиях Киева.

При этом, по последним данным, российские войска сумели отбить больше половины Курской области, на которой находились ВСУ. Экс-аналитик ЦРУ Джонсон утверждает, что украинцы сейчас находятся в отчаянном положении.