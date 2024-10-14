Зеленский рассказал о ситуации в Курской области

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Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений о продвижении российских войск выступил сважным заявлением о ситуации в Курской области. Происходящее в регионе он обсуждал со своими подчиненными во время Ставки.
Ранее в Миноборон сообщили, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек. Российским войскам удалось зайти на окраины Суджи. По неподтвержденной информации, около половины территории, занятой украинцами в Курской области, было освобождено.
Зеленский утверждает, что украинские войска продолжают держать оборонительные позиции на территории России.
"Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", – уверяет он.
Также, по его словам, активные боевые действия сейчас наблюдаются по всей линии фронта. Особенно напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
Украинский президент предупредил, что вместе с командованием провел глубокую аналитику относительно того, кто помогает России в текущем конфликте. Он уверяет, что им удалось установить военных, экономических, политических партнеров Москвы, которые способствуют российской стороне в скрытом и открытом формате.
Ранее немецкий полковник Тиле заявил, чтоЗапад изменил восприятие Зеленского.
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