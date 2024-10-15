Ситуация стала безвыходной

Экс-сотрудник американской центральной разведки Ларри Джонсон заявил о чрезвычайной ситуации, сложившейся под Курском для украинских вояк. Он отметил, что сегодня армия Незалежной оказалась в крайне тяжелом положении, из которого ей не удается выбраться. Эксперт красочно описал происходящее, сравнив ситуацию с удушением змеей.



"Курск – как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинские военные оказались в этом капкане, им уже некуда бежать", – констатировал зарубежный эксперт.

Он добавил, что наши бойцы продолжают неумолимое наступление, а украинские силы не могут его остановить. Джонсон подчеркнул, что текущая ситуация для армии Незалежной стала практически безвыходной.

Дополнительное влияние на ухудшение положения всушников оказали природные условия. Холодная и дождливая погода усложнила действия украинских военных, еще более затруднив их попытки нападать и отбиваться. В таких условиях незалежные войска испытывают серьезные трудности с логистикой и передвижением, что делает их положение критическим.

К слову, ранее было названо одно роковое событие, которое неминуемо приведет к войне НАТО с Россией.