Солдат оценил ситуацию, в которой оказался

Взятый в плен всушник обратился с неожиданной просьбой к руководителю чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову. Военнослужащий, плененный под Курском, попросился в ряды "Ахмата".



Украинец выразил желание получить гражданство нашей страны и стать бойцом чеченского спецназа. Мужчина заявил, что хотел бы служить в российском подразделении сразу же после получения гражданства.

Такое обращение со стороны пленного украинского солдата вызвало удивление, так как подобные просьбы крайне редки. Однако случаи, когда бывшие украинские военнослужащие меняют свою позицию и хотят перейти на сторону России, все же имеют место. Вопросы, связанные с гражданством и возможным вступлением в ряды спецназа, требуют детальной проверки и соблюдения всех юридических процедур.

Просьба украинца стала резонансным событием в контексте продолжающегося конфликта, и ее обсуждают как в военных, так и в политических кругах. Особую пикантность ситуации добавляет то, что ранее боец служил в печально известном нацбатальоне "Айдар"*.

К слову, ранее Алаудинов сделал громкое заявление о сроках финала конфликта. Генерал уверен в своем "предсказании".

*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации